Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій вантажівки SCANIA виїхав на зустрічну смугу та врізався у вантажівку Mercedes.

Від отриманих травм 58-річний водій SCANIA загинув на місці. 35-річного керманича Mercedes доставили до лікарні.

Правоохоронці вилучили обидва транспортні засоби. Призначена низка експертиз для встановлення всіх обставин аварії.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Триває слідство.

Нагадаємо, 20 березня близько 21:30 на Львівщині водій Mercedes-Benz з’їхав у кювет, після чого авто викинуло на протилежний бік дороги на двох пішоходів. Вони загинули на місці.