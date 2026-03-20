Прокуратура направила в суд дело в отношении жительницы Закарпатья. Ее обвиняют в злостном неисполнении родительских обязанностей, что привело к смерти ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Семилетний сын женщины имел тяжелые врожденные заболевания и нуждался в постоянном лечении и специальном питании. Однако, по данным следствия, мать долго игнорировала потребности ребенка. Соцслужбы неоднократно фиксировали ненадлежащие условия на дому, отсутствие пищи и алкогольное опьянение матери. Из-за угрозы жизни мальчика изъяли из семьи, а женщину лишили родительских прав.

После лечения ребенка перевели в реабилитационный центр, где он находился с апреля по ноябрь 2025 года. 4 декабря мальчик скончался в заведении после ухудшения состояния. На момент смерти 7-летний ребенок весил всего 11 килограммов.

Волонтеры международной организации планировали вывезти мальчика на лечение за границу, но не успели это сделать.

Также в Хустском районном суде продолжается рассмотрение дела по врачу-педиатру этого реабилитационного центра. Ее обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что повлекло смерть несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 137 УК Украины).

