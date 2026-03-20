20 марта 2026, 10:56

Смерть 7-летнего ребенка весом 11 кг: на Закарпатье будут судить мать

Фото: pixabay
Прокуратура направила в суд дело в отношении жительницы Закарпатья. Ее обвиняют в злостном неисполнении родительских обязанностей, что привело к смерти ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Семилетний сын женщины имел тяжелые врожденные заболевания и нуждался в постоянном лечении и специальном питании. Однако, по данным следствия, мать долго игнорировала потребности ребенка. Соцслужбы неоднократно фиксировали ненадлежащие условия на дому, отсутствие пищи и алкогольное опьянение матери. Из-за угрозы жизни мальчика изъяли из семьи, а женщину лишили родительских прав.

После лечения ребенка перевели в реабилитационный центр, где он находился с апреля по ноябрь 2025 года. 4 декабря мальчик скончался в заведении после ухудшения состояния. На момент смерти 7-летний ребенок весил всего 11 килограммов.

Волонтеры международной организации планировали вывезти мальчика на лечение за границу, но не успели это сделать.

Также в Хустском районном суде продолжается рассмотрение дела по врачу-педиатру этого реабилитационного центра. Ее обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что повлекло смерть несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 137 УК Украины).

Напомним, в Тернопольской области осудили женщину за убийство пятилетнего ребенка. Она оставила сына одного дома на три дня, а когда вернулась – задушила.

Закарпатье суд смерть ребенка ребенок приговор тюрьма
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах у ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
