20 березня 2026, 10:56

Смерть 7-річної дитини вагою 11 кг: на Закарпатті судитимуть матір

Фото: pixabay
Прокуратура направила до суду справу стосовно мешканки Закарпаття. Її звинувачують у злісному невиконанні батьківських обов’язків, що призвело до смерті дитини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Семирічний син жінки мав тяжкі вроджені захворювання і потребував постійного лікування та спеціального харчування. Проте, за даними слідства, матір тривалий час ігнорувала потреби дитини. Соцслужби неодноразово фіксували неналежні умови вдома, відсутність їжі та алкогольне сп’яніння матері. Через загрозу життю хлопчика вилучили з родини, а жінку позбавили батьківських прав.

Після лікування дитину перевели до реабілітаційного центру, де вона перебувала з квітня по листопад 2025 року. 4 грудня хлопчик помер у закладі після погіршення стану. На момент смерті 7-річна дитина важила лише 11 кілограмів.

Волонтери міжнародної організації планували вивезти хлопчика на лікування за кордон, але не встигли це реалізувати.

Також у Хустському районному суді триває розгляд справи щодо лікарки-педіатра цього реабілітаційного центру. Її звинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків, що спричинило смерть неповнолітнього (ч. 2 ст. 137 КК України).

Нагадаємо, на Тернопільщині засудили жінку за вбивство пʼятирічної дитини. Вона залишила сина одного вдома на три дні, а коли повернулась – задушила.

