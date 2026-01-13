11:55  13 января
В Днепре мужчина взял в заложники свою мать и угрожал взорвать боеприпас
09:18  13 января
Нападение с ножом в столичной школе: подростку сообщили о подозрении
08:13  13 января
Более чем на сутки заперла четырех детей в квартире: в Тернополе разыскивают мать
13 января 2026, 12:29

Весил 11 килограммов: на Закарпатье объявили подозрение врачу и матери из-за смерти 7-летнего мальчика

13 января 2026, 12:29
Фото: прокуратура
Правоохранители расследуют обстоятельства трагедии в центре реабилитации для лиц с инвалидностью, где скончался семилетний воспитанник. Подозрения объявили врачу заведения и матери ребенка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Мальчик родился в мае 2018 года и до апреля 2025 жил с матерью на Мукачевщине. Ребенок часто болел, нуждался в особом уходе, постоянном медицинском надзоре и строгой диете. Однако мать игнорировала советы врачей, не обеспечивала ребенку должное питание и гигиену.

Семья состояла на учете социальных служб. Из-за злоупотребления женщины алкоголем и пренебрежения обязанностями мальчика изъяли из семьи и после лечения передали в реабилитационный центр.

С апреля по ноябрь 2025 мальчик проживал в центре. В этот период за жизнь ребенка отвечали чиновники учреждения. Медики отмечали, что жизненно необходимым условием для ребенка является строгая безглютеновая и безлактозная диета.

Накануне трагедии волонтеры международной организации пытались отправить ребенка на лечение за границу из-за его тяжелого состояния. Впрочем, 4 декабря мальчик скончался.

Следствие выяснило, что врач не обратилась за квалифицированной помощью вовремя, когда мальчику в очередной раз стало значительно хуже. На момент смерти вес 7-летнего ребенка составлял всего 11 килограммов.

Врачц-педиатру объявили подозрение о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, а матери – в злостном неисполнении родительских обязанностей.

На Закарпатье объявили подозрение врачу и матери из-за смерти 7-летнего мальчика

Расследование продолжается, полиция устанавливает, причастны ли к смерти мальчика другие работники центра.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении 30-летней жительнице Кировоградской области. Ее подозревают в невыполнении родительских обязанностей, что привело к смерти 12-летней дочери.

