10 тысяч долларов за поездку под сиденьями: на Закарпатье задержали организатора схемы с клиентами-беглецами

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

В селе Четфалва стражи порядка задержали жителя села Добрянское. Как выяснилось, мужчина переправлял мужчин за границу вне официальных пунктов пропуска. Свою "услугу" он оценил в 10 тысяч долларов с каждого клиента.

Делок забирал у своих клиентов мобильные телефоны и на собственном микроавтобусе транспортировал их в приграничье. Во время проезда блокпостов он предписывал "туристам" прятаться под сиденье. Задержали авто буквально за 300 метров до государственной границы.

Организатор был помещен в изолятор, а на его двух клиентов пограничники составили административные протоколы.

"По факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины следователи Береговского районного отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство по делу осуществляет Береговская окружная прокуратура. Досудебное расследование по делу продолжается", - сообщили в полиции.

Напомним, правоохранители разоблачили четыре новые схемы уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок в разных регионах Украины. За суммы от 12 до 18 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва из-за поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.