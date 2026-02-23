21:58  23 февраля
Украинцев предупредили об гололеде 24 февраля
21:29  23 февраля
В Днепре произошел взрыв в райотделе полиции
20:11  23 февраля
В Одессе люди забросали камнями автомобиль ТЦК
UA | RU
UA | RU
23 февраля 2026, 19:35

10 тысяч долларов за поездку под сиденьями: на Закарпатье задержали организатора схемы с клиентами-беглецами

23 февраля 2026, 19:35
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

На Береговщине стражи порядка разоблачили переправщика военнообязанных. Группу клиентов злоумышленник прятал под сиденьями авто

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

В селе Четфалва стражи порядка задержали жителя села Добрянское. Как выяснилось, мужчина переправлял мужчин за границу вне официальных пунктов пропуска. Свою "услугу" он оценил в 10 тысяч долларов с каждого клиента.

Делок забирал у своих клиентов мобильные телефоны и на собственном микроавтобусе транспортировал их в приграничье. Во время проезда блокпостов он предписывал "туристам" прятаться под сиденье. Задержали авто буквально за 300 метров до государственной границы.

Организатор был помещен в изолятор, а на его двух клиентов пограничники составили административные протоколы.

"По факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины следователи Береговского районного отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство по делу осуществляет Береговская окружная прокуратура. Досудебное расследование по делу продолжается", - сообщили в полиции.

Напомним, правоохранители разоблачили четыре новые схемы уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок в разных регионах Украины. За суммы от 12 до 18 тысяч долларов дельцы предлагали военнообязанным избежать призыва из-за поддельных документов или помогали бежать за границу вне пунктов пропуска.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пересечение границы уклонение от мобилизации полиция Закарпатье
Десятки тысяч "зелеными" за бронирование: в Киеве сотрудника СБУ разоблачили на схеме для ухилянцев
23 февраля 2026, 18:55
В Словакии на краже круассанов разоблачили жителя Закарпатья, разыскиваемого за переправку мужчин за границу
20 февраля 2026, 18:28
Взятка $4,5 тыс. за "решение" с ВЛК: суд вынес приговор бывшему налоговику в Кременчуге
20 февраля 2026, 15:49
Все новости »
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
Украинцев предупредили об гололеде 24 февраля
23 февраля 2026, 21:58
В Украине цена продажи муки практически сравнялась с себестоимостью: что происходит
23 февраля 2026, 21:55
На Днепропетровщине мужчина убил собственного отца
23 февраля 2026, 21:35
В Днепре произошел взрыв в райотделе полиции
23 февраля 2026, 21:29
СБУ и МВД требуют ограничить работу Telegram в Украине
23 февраля 2026, 21:21
В Ровенской области мужчина до смерти забил знакомого
23 февраля 2026, 21:15
РФ оккупировала еще один населенный пункт в Донецкой области
23 февраля 2026, 21:03
Украинцы, по крайней мере, подавляющее большинство, питали иллюзию, что Россия никогда не нападет на Украину
23 февраля 2026, 20:47
Хотела спасти дочь: на Буковине аферисты выманили у пенсионерки 300 тысяч
23 февраля 2026, 20:45
Сообщницей подозреваемой в теракте во Львове оказалась несовершеннолетняя
23 февраля 2026, 20:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Все публикации »
Игорь Луценко
Сергей Фурса
Владимир Фесенко
Все блоги »