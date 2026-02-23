Топ-чиновника СБУ разоблачили на взятке в 68 тысяч долларов

иллюстративное фото: из открытых источников

НАБУ и САП разоблачили и задержали на получении неправомерной выгоды работника Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на НАБУ.

Как отмечается, должностное лицо получило 68 тысяч долларов от двух граждан (по 34 тысячи с каждого) за "решение вопроса" по их снятию с розыска в ТЦК и СП и последующему оформлению отсрочки от мобилизации, а также за непривлечение к ответственности после оформления фиктивной отсрочки.

"Отсрочку планировали оформить на основании заведомо ложных документов о якобы наличии у каждого из граждан троих детей. Фиктивные свидетельства о рождении, по замыслу, должны быть выданы за границей", – говорится в сообщении.

Напомним, СБУ задержала двух агентов ФСБ, готовивших удар россиян по Киевщине. Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.