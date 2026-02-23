В Укрэнерго предупредили о круглосуточных отключениях 24 февраля

иллюстративное фото: из открытых источников

Во вторник, 24 февраля, в большинстве регионов Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

В компании напоминают, что причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – добавили в Укрэнерго.

Напомним, в ночь на 23 февраля РФ атаковала Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М", а также 126 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды".