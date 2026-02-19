Фото: Львовская таможня

Таможенники изъяли предметы, которые могут иметь историческую ценность

Об этом сообщает Львовская таможня, передает RegioNews.

В пункте пропуска "Шегини – Медика" таможенники остановили микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, ехавший из Польши в Украину. Среди личных вещей пассажира были обнаружены предметы, которые могут иметь историческую и культурную ценность.

В частности, 63-летний уроженец Казахстана пытался провезти 43 немецких монет, отчеканенных в период с 1876 по 1939 годы. Также у него обнаружили книгу Бенито Муссолини "Ich rede mit Bruno" 1942 издания, в которой он рассказывает об отношениях между сыном и отцом и рассуждает о фашизме и религии.

Ценные находки изъяли и передали на экспертизу, которая должна установить их историческую стоимость.

На мужчину составили адмпротокол за нарушение таможенных правил (ч. 3 ст. 471 ТКУ).

Напомним, ранее из Украины пытались вывезти коллекцию ценных артефактов : 39 бронзовых скифских наконечников к стрелам, скифский привязной топор и 16 старинных монет разных номиналов.