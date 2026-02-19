Во Львовской области таможенники изъяли спрятанные в автобусе системы Starlink
В пункте пропуска "Шегини-Медика" таможенники разоблачили попытку незаконного ввоза систем спутниковой связи Starlink
Об этом сообщает Львовская таможня, передает RegioNews.
Оборудование нашли в автобусе сообщением "Бонн-Харьков", который возвращался в Украину. Водитель, 39-летний житель Киевщины, указал в декларации всего шесть систем Starlink Mini KIT. Однако во время рентген-сканирования автобуса таможенники заметили аномалии в багажном отделении. Как выяснилось, мужчина пытался провезти 23 системы, скрывая 17 из них.
Водитель пояснил, что оборудование якобы предназначено для личного использования, а точное количество он "забыл" указать в документах.
На нарушителя составили протокол по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.
Напомним, во Львовской области таможенники через сканер нашли в бусе контрабандную технику. Стоимость незадекларированного груза превышает 500 тысяч гривен.