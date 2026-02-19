Фото: Львовская таможня

Об этом сообщает Львовская таможня, передает RegioNews.

Оборудование нашли в автобусе сообщением "Бонн-Харьков", который возвращался в Украину. Водитель, 39-летний житель Киевщины, указал в декларации всего шесть систем Starlink Mini KIT. Однако во время рентген-сканирования автобуса таможенники заметили аномалии в багажном отделении. Как выяснилось, мужчина пытался провезти 23 системы, скрывая 17 из них.

Водитель пояснил, что оборудование якобы предназначено для личного использования, а точное количество он "забыл" указать в документах.

На нарушителя составили протокол по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, во Львовской области таможенники через сканер нашли в бусе контрабандную технику. Стоимость незадекларированного груза превышает 500 тысяч гривен.