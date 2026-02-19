18:29  19 февраля
11:14  19 февраля
09:08  19 февраля
19 февраля 2026, 17:38

Во Львовской области таможенники изъяли спрятанные в автобусе системы Starlink

19 февраля 2026, 17:38
Фото: Львовская таможня
В пункте пропуска "Шегини-Медика" таможенники разоблачили попытку незаконного ввоза систем спутниковой связи Starlink

Об этом сообщает Львовская таможня, передает RegioNews.

Оборудование нашли в автобусе сообщением "Бонн-Харьков", который возвращался в Украину. Водитель, 39-летний житель Киевщины, указал в декларации всего шесть систем Starlink Mini KIT. Однако во время рентген-сканирования автобуса таможенники заметили аномалии в багажном отделении. Как выяснилось, мужчина пытался провезти 23 системы, скрывая 17 из них.

Таможенники разоблачили попытку незаконного ввоза систем спутниковой связи Starlink

Водитель пояснил, что оборудование якобы предназначено для личного использования, а точное количество он "забыл" указать в документах.

На нарушителя составили протокол по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Во Львовской области таможенники изъяли скрытые в автобусе системы Starlink

Напомним, во Львовской области таможенники через сканер нашли в бусе контрабандную технику. Стоимость незадекларированного груза превышает 500 тысяч гривен.

