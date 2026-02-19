18:29  19 февраля
19 февраля 2026, 17:22

Россияне ударили по ферме на Харьковщине: пострадал мужчина, погибла сотня свиней

19 февраля 2026, 17:22
Фото: ГСЧС
Днем 19 февраля российские военные атаковали БпЛА частную ферму в селе Двуречный Кут Харьковского района

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате атаки возникли разрушения и пожар на крыше здания фермы. Площадь возгорания 40 кв. м.

Погибли около 100 свиней. Пострадал работник фермы, 58-летний мужчина.

К ликвидации последствий обстрела привлекались подразделения ГСЧС, огнеборцы местной пожарной команды, а также саперы и офицер-спасатель громады.

Напомним, российские войска обстреляли Лозовскую громаду в Харьковской области, в результате чего повреждена крупнейшая котельная и объекты водоснабжения.

