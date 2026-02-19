Фото: ГСЧС

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате атаки возникли разрушения и пожар на крыше здания фермы. Площадь возгорания 40 кв. м.

Погибли около 100 свиней. Пострадал работник фермы, 58-летний мужчина.

К ликвидации последствий обстрела привлекались подразделения ГСЧС, огнеборцы местной пожарной команды, а также саперы и офицер-спасатель громады.

