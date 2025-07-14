З України намагалися вивезти стародруки, датовані 1704 роком
У неділю, 13 липня, у прикордонному пункті пропуску "Вилок" військовослужбовці Мукачівського загону виявили старовинні книги, які намагалися вивезти за кордон
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Виявилося, що 61-річний водій автомобіля MINI Countryman намагався вивезти з країни 13 іноземних видань різних авторів. Ці стародруки можуть мати культурну чи історичну цінність.
"Найстаріша з книг датована 1704 роком", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що водій автівки може бути причетним до контрабанди культурних цінностей.
Нагадаємо, раніше на кордоні затримали жительку Львова, яка намагалася вивезти з України старовинні книги.
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