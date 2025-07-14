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14 липня 2025, 08:25

З України намагалися вивезти стародруки, датовані 1704 роком

14 липня 2025, 08:25
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фото: ДПСУ
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У неділю, 13 липня, у прикордонному пункті пропуску "Вилок" військовослужбовці Мукачівського загону виявили старовинні книги, які намагалися вивезти за кордон

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Виявилося, що 61-річний водій автомобіля MINI Countryman намагався вивезти з країни 13 іноземних видань різних авторів. Ці стародруки можуть мати культурну чи історичну цінність.

"Найстаріша з книг датована 1704 роком", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що водій автівки може бути причетним до контрабанди культурних цінностей.

Нагадаємо, раніше на кордоні затримали жительку Львова, яка намагалася вивезти з України старовинні книги.

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митниця прикордонники кордон Закарпаття Пункти пропуску історія книги стародруки історична цінність
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