З України намагалися вивезти стародруки, датовані 1704 роком

фото: ДПСУ

У неділю, 13 липня, у прикордонному пункті пропуску "Вилок" військовослужбовці Мукачівського загону виявили старовинні книги, які намагалися вивезти за кордон

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Виявилося, що 61-річний водій автомобіля MINI Countryman намагався вивезти з країни 13 іноземних видань різних авторів. Ці стародруки можуть мати культурну чи історичну цінність.

"Найстаріша з книг датована 1704 роком", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що водій автівки може бути причетним до контрабанди культурних цінностей.