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01 мая 2025, 14:25

На Закарпатье умерла самая старая монахиня Украины

01 мая 2025, 14:25
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фото: Facebook/Сестры Василиянки в Украине
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Сегодня, 1 мая, на 106 году жизни отошла в вечность сестра Ольга Ладжун — монахиня Чина святого Василия Великого и старейшая жительница Мукачевской общины

Об этом сообщили на официальной странице Сестер Василиянок в Украине, передает RegioNews.

Сестра Ольга прожила 105 лет, 90 из которых – в монашеском призвании. Она родилась в 1919 году в селе Русские Комаровцы Ужгородской области. В пятилетнем возрасте из-за сложных жизненных обстоятельств ее отдали в приют, которым занимались монахини-василианки.

28 августа 1944 года сестра Ольга сдала вечные обеты в Ужгородском монастыре. Во время Второй мировой войны работала медсестрой в госпитале в городе Сегед, Венгрия.

После войны, несмотря на преследование советской властью, продолжала жить монашеской жизнью в подполье, обучая детей и служа общине.

Вернуться к открытой монашеской жизни она смогла только в 1996 году, присоединившись к Мукачевскому монастырю сестер Василиянок.

В 2008 году ее перевели в Хустский монастырь — место, где она когда-то нашла убежище во время оккупации. Здесь она и провела свои последние годы.

Напомним, в Киевской области разоблачили священника, который незаконно приватизировал территорию. В частности, речь идет о самом храме и близлежащую территорию.

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