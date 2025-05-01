На Закарпатье умерла самая старая монахиня Украины

фото: Facebook/Сестры Василиянки в Украине

Сегодня, 1 мая, на 106 году жизни отошла в вечность сестра Ольга Ладжун — монахиня Чина святого Василия Великого и старейшая жительница Мукачевской общины

Об этом сообщили на официальной странице Сестер Василиянок в Украине, передает RegioNews.

Сестра Ольга прожила 105 лет, 90 из которых – в монашеском призвании. Она родилась в 1919 году в селе Русские Комаровцы Ужгородской области. В пятилетнем возрасте из-за сложных жизненных обстоятельств ее отдали в приют, которым занимались монахини-василианки.

28 августа 1944 года сестра Ольга сдала вечные обеты в Ужгородском монастыре. Во время Второй мировой войны работала медсестрой в госпитале в городе Сегед, Венгрия.

После войны, несмотря на преследование советской властью, продолжала жить монашеской жизнью в подполье, обучая детей и служа общине.

Вернуться к открытой монашеской жизни она смогла только в 1996 году, присоединившись к Мукачевскому монастырю сестер Василиянок.

В 2008 году ее перевели в Хустский монастырь — место, где она когда-то нашла убежище во время оккупации. Здесь она и провела свои последние годы.

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