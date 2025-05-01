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01 травня 2025, 14:25

На Закарпатті померла найстаріша черниця України

01 травня 2025, 14:25
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фото: Facebook/Сестри Василіянки в Україні
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Сьогодні, 1 травня, на 106-му році життя відійшла у вічність сестра Ольга Ладжун — монахиня Чину святого Василія Великого та найстаріша жителька Мукачівської громади

Про це повідомили на офіційній сторінці Сестер Василіянок в Україні, передає RegioNews.

Сестра Ольга прожила 105 років, 90 із яких — у монашому покликанні. Вона народилася у 1919 році в селі Руські Комарівці на Ужгородщині. У п'ятирічному віці через складні життєві обставини її віддали до сиротинця, яким опікувалися монахині-василіянки.

28 серпня 1944 року сестра Ольга склала вічні обіти в Ужгородському монастирі. Під час Другої світової війни працювала медсестрою у шпиталі в місті Сегед, Угорщина.

Після війни, попри переслідування радянською владою, продовжувала жити монашим життям у підпіллі, навчаючи дітей і служачи громаді.

Повернутися до відкритого монашого життя вона змогла лише у 1996 році, приєднавшись до Мукачівського монастиря сестер Василіянок.

У 2008 році її перевели до Хустського монастиря — місця, де вона колись знайшла прихисток під час окупації. Тут вона й провела свої останні роки.

Нагадаємо, на Київщині викрили священника, який незаконно приватизував територію. Зокрема, йдеться про сам храм та прилеглу територію.

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