фото: Львовская таможня

В понедельник, 14 апреля, в пункт пропуска "Шегини – Медика" таможенники обнаружили незадекларированные товары известных брендов на 1,2 миллиона гривен

Об этом сообщает Львовская таможня, передает RegioNews.

В пункт пропуска прибыл Mercedes-Benz под управлением 35-летнего жителя Ивано-Франковской области. Водитель двигался по "зеленому коридору", предназначенному для товаров без обязательного декларирования и пошлин. Однако при осмотре авто таможенники обнаружили колье Chanel, рюкзак Louis Vuitton, колье Gucci, кроссовки New Balance и сумку Dior. Примерная стоимость товаров – 550 тысяч гривен.

В тот же день в "Шегинях" во время проверки Mercedes-Benz Sprinter под управлением 26-летнего жителя Прикарпатья таможенники обнаружили незадекларированные брендовые вещи, аксессуары и медицинские изделия. В частности, 152 сенсора для измерения уровня глюкозы Free Style Libre, сумка Louis Vuitton, рубашка Purple Brand, ремень Hermes, сумка Goyard, обувь Christian Louboutin и серьги Chanel. По предварительным данным стоимость товаров составляет 700 тысяч гривен.

По обоим фактам составлены админпротоколы. Нарушителю грозит штраф в размере 30% стоимости товаров.

Напомним, на Волыни пограничники разоблачили партию контрабанды электронных сигарет и жидкостей стоимостью почти 2 млн грн.