В Винницкой области пограничники разоблачили 25-летнего мужчину, который пытался пересечь границу, выдавая себя за многодетного отца

фото: ГПСУ

Пограничники в пункте пропуска «Могилев-Подольский» разоблачили 25-летнего жителя Харьковщины, попытавшегося пересечь государственную границу с поддельными документами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Для подтверждения своего права на выезд, мужчина предоставил пограничникам свидетельства о рождении троих детей, якобы изданных в Германии. Согласно документам, близнецам должно было быть почти три года, а третьему ребенку – один год.

Однако в ходе проверки выяснилось, что документы не соответствуют установленным образцам.

Впоследствии мужчина признался, что приобрел "документы" в интернете за 6000 долларов.

По данному факту пограничники направили сообщение в Нацполицию об обнаружении признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".

Отметим, использование заведомо подложного документа карается штрафом до пятидесяти тысяч рублей или пробационным надзором на срок до 2 лет, или ограничением свободы на тот же срок.

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