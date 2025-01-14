Представители полиции не имеют права мобилизовать граждан – ТЦК

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Представители Нацполиции имеют право проводить мероприятия оповещения без участия сотрудников ТЦК, впрочем, мобилизовать граждан они не могут

Об этом рассказала заместитель начальника районного ТЦК и СП в Киеве, майор Лариса Козак, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Согласно законодательным актам, представители Национальной полиции, исполнительной власти, районных государственных гражданских администраций, руководители предприятий, учреждений и организаций обязаны обеспечивать мобилизацию.

"Органы национальной полиции, поскольку они полностью вовлечены в процессе розыска граждан, уклоняющихся от мобилизации, выявлении, доставлении их и привлечении к ответственности, конечно, должны совместно с ТЦК проводить эти мероприятия", – пояснила она.

По словам Козак, представители ТЦК не наделены правоохранительной функцией. Правоохранители имеют право быть без сотрудников территориального центра комплектования, поскольку привлечены к мерам оповещения. Но, мобилизовывать – нет.

Заместитель начальника РТЦК и СП добавила, что представители ТЦК имеют право мобилизовывать военнообязанных, но без полиции трудно проверить, находится ли правонарушитель в розыске.

"Мы не можем соответственно осуществить административное задержание и доставку, а также соответственно не имеем никаких правовых пределов осуществлять меры административного влияния", – отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что граждане Украины, имеющие статус "ограниченно пригодный", должны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК) до 5 февраля. Тем, кто этого не сделает, на следующий день грозят штрафы.