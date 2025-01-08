Суїцид на Закарпатті: жінка спалила себе живцем
В Закарпатській області жінка вирішила покінчити з життям шляхом самоспалення
Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає RegioNews.
За інформацією рятувальників, трагічна подія сталася в селі Яблунівка Вишківської громади Хустського району, на вулиці Довбуша.
"Внаслідок події загинула жінка, 1960 р.н. Підрозділи ДСНС на місце події не залучались", – повідомили в ДСНС.
Про причини самогубства жінки не повідомляється.
Нагадаємо, 16 липня минулого року у центрі Львова близько 12 години невідомий чоловік облив себе бензином і погрожував вчинити самоспалення. З ним провели переговори представники мерії та вмовили не скоювати непоправного.
Раніше повідомлялося, що восени минулого року у Володимирі на Волині чоловік здійснив самопідпал.