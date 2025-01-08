Суїцид на Закарпатті: жінка спалила себе живцем

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В Закарпатській області жінка вирішила покінчити з життям шляхом самоспалення

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передає RegioNews.

За інформацією рятувальників, трагічна подія сталася в селі Яблунівка Вишківської громади Хустського району, на вулиці Довбуша.

"Внаслідок події загинула жінка, 1960 р.н. Підрозділи ДСНС на місце події не залучались", – повідомили в ДСНС.

Про причини самогубства жінки не повідомляється.

Нагадаємо, 16 липня минулого року у центрі Львова близько 12 години невідомий чоловік облив себе бензином і погрожував вчинити самоспалення. З ним провели переговори представники мерії та вмовили не скоювати непоправного.

Раніше повідомлялося, що восени минулого року у Володимирі на Волині чоловік здійснив самопідпал.