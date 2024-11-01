На Закарпатье пьяная женщина-водитель насмерть сбила пенсионерку

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Смертельная авария произошла в ночь на 30 октября в селе Терново Тячевского района. Пьяную водительницу задержали, ее будут судить

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Закарпатской области, передает RegioNews.

По материалам следствия, около 23:00 водитель автомобиля Volkswagen сбила 72-летнюю жительницу села Терново. Пострадавшая котила по обочине дороги велосипед. За рулем легковушки была 29-летняя односельчанка пенсионерки.

"В результате столкновения пострадавшую отбросило в кювет. От полученных травм она погибла на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Оказалось, что водитель автомобиля была пьяна. После задержания она находится в изоляторе временного содержания. Женщине грозит до 10 лет тюрьмы. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, во Львовской области 16-летний мотоциклист насмерть сбил женщину.