фото: ГПСУ

На Закарпатье пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся незаконно перебраться в Румынию на опасном участке

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Двое мужчин на пути к Тисе едва не травмировались, преодолевая крутой, каменистый склон. На берегу "пловцов" уже ждали пограничники. Мужчин задержали.

Нарушители признались, что каждый из них заплатил по 3000 долларов администратору анонимного канала в одном из мессенджеров, через который получили информацию о "безопасном" нелегальном маршруте через границу.

В отношении задержанных составили админпротоколы.

Оперативники устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин.

Напомним, ранее в ГПСУ рассказали, на каких участках границы ловятбольше уклонистов.