фото: ГПСУ

У границы с Венгрией пограничники спасли мужчину, который при попытке незаконного пересечения границы заблудился и чуть не утонул в болоте

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Ночью 24 октября на горячую телефонную линию ГПСУ обратился 29-летний житель Ивано-Франковской области и начал разговор со слов: "Доброй ночи, я хочу сдаться пограничникам". Мужчина признался, что пытался вне пунктов пропуска попасть в Венгрию.

Как выяснилось, он заблудился в болотистой местности и не мог самостоятельно выбраться.

По координатам, предоставленным мужчиной, его нашла группа реагирования. Прикарпатец вскочил в канал Чаронда и не смог самостоятельно выбраться из болота. Пограничники вытащили его из воды.

Мужчину доставили в пограничное подразделение, снабдили сухой одеждой и предоставили возможность высушить обувь и личные вещи.

Теперь мужчине придется ответить перед судом за попытку незаконного пересечения госграницы.

Напомним, ранее пограничники в Закарпатской области остановили четырех мужчин. Они планировали ночью переплыть реку Тиса и нелегально попасть в Венгрию.