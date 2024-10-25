Застрял в болоте по дороге в Венгрию: пограничники спасли мужчину, который сам позвонил в ГПСУ
У границы с Венгрией пограничники спасли мужчину, который при попытке незаконного пересечения границы заблудился и чуть не утонул в болоте
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Ночью 24 октября на горячую телефонную линию ГПСУ обратился 29-летний житель Ивано-Франковской области и начал разговор со слов: "Доброй ночи, я хочу сдаться пограничникам". Мужчина признался, что пытался вне пунктов пропуска попасть в Венгрию.
Как выяснилось, он заблудился в болотистой местности и не мог самостоятельно выбраться.
По координатам, предоставленным мужчиной, его нашла группа реагирования. Прикарпатец вскочил в канал Чаронда и не смог самостоятельно выбраться из болота. Пограничники вытащили его из воды.
Мужчину доставили в пограничное подразделение, снабдили сухой одеждой и предоставили возможность высушить обувь и личные вещи.
Теперь мужчине придется ответить перед судом за попытку незаконного пересечения госграницы.
Напомним, ранее пограничники в Закарпатской области остановили четырех мужчин. Они планировали ночью переплыть реку Тиса и нелегально попасть в Венгрию.