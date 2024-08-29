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29 августа 2024, 14:28

Загрязнение реки Сейм: Сумская ОВА проинформировала о ситуации в регионе

29 августа 2024, 14:28
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фото: wikipedia.org
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В Сумской области специалисты ведут постоянный мониторинг ситуации вокруг загрязнения реки Сейм. Пока заболевания людей из-за этого не зафиксированы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

Заместитель начальника областной военной администрации Елена Бойко вместе со специалистами Госэкоинспекции, Госпродпотребслужбы и центра контроля и профилактики болезней Сумской области прокомментировала ситуацию в регионе после появления информации о загрязнении реки Сейм.

Чиновница подчеркнула, что ситуация под контролем. Специалисты осуществляют постоянный мониторинг и отбор проб воды из реки и колодцев, которые находятся в 100 метрах от реки. Бойко добавила, что администрация приняла все необходимые меры предосторожности и информирования населения об опасности.

В Конотопской общине из-за загрязнения реки установили дополнительные ограничения по вылову рыбы, использование воды для хозяйственных нужд, а также установлен запрет на купание. Проведены все соответствующие мероприятия по сбору и захоронению погибшей рыбы.

Чиновница подчеркнула, что благодаря своевременному информированию населения удалось не допустить заболевания из-за загрязнения воды среди местных жителей. Также не допущено дальнейшее загрязнение реки из-за разложения погибшей рыбы.

Решения по ликвидации этой экологической проблемы нарабатываются совместно со специалистами из Черниговской области, где также фиксируется загрязнение.

Отметим, что о загрязнении реки Сейм, начинающейся на территории России, стало известно вчера, 28 августа. Глава Госводагентства Михаил Янчук сообщил, что загрязнение из реки Сейм уже достигло Десны. Он подчеркнул, что речь идет об органическом загрязнении, превышении показателей химических или высокотоксичных веществ не зафиксировано. Глава ведомства заверил, что уже ведется работа по ликвидации последствий загрязнения реки.

Напомним, в ночь на 20 августа российские войска нанесли удар по Тернополю. Возник масштабный пожар на территории одного из предприятий города - загорелась емкость с горюче-смазочными материалами. Из-за пожара было зафиксировано загрязнение воздуха хлором. Жителям региона советовали закрыть окна и меньше времени проводить на открытом воздухе.

Загрязнение фиксировалось еще некоторое время, однако утром 22 августа власти Тернопольщины сообщили, что все показатели уже в норме. Однако в Тернополе еще долгое время была сильно загрязнена вода в городском озере.

Добавим, что мэр Тернополя Сергей Надал также опроверг фейк, распространявшийся российскими информационными ресурсами, о якобы повышении уровня радиации после обстрела и пожара. Он отметил, что эта информация не соответствует действительности.

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