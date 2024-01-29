В Ужгороде начались переговоры с главой МИД Венгрии

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В Ужгород прибыл министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис президента Украины.

"В Ужгород со своей командой прибыл министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба начинают встречу с венгерской делегацией", - говорится в сообщении.

"Ожидается откровенный и конструктивный диалог для налаживания отношений между государствами", - отметили в ОП.

Напомним, 24 января премьер-министр Денис Шмыгаль в Ужгороде встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.