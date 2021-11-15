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15 ноября 2021, 19:55

Депутатам Закарпатского облсовета удалось уволить "Слугу народа" Петрова с поста спикера

15 ноября 2021, 19:55
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Фото: из открытых источников
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Депутаты Закарпатского областного совета удовлетворили заявление спикера облсовета Алексея Петрова о досрочном сложении полномочий председателя Закарпатского областного совета без прекращения полномочий депутата облсовета

Об этом сообщает Закарпатский областной совет на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

"Зачитывая заявление, Алексей Петров отчитался о результатах работы за период председательства в совете и обратился к депутатам с призывом к консолидации ради Закарпатья и закарпатцев", - говорится в сообщении.

Напомним, что депутаты Закарпатского облсовета на сессии 28 октября проголосовали за досрочное прекращение полномочий своего председателя Алексея Петрова, представляющего партию"Слуга народа".

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