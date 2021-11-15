Депутатам Закарпатської облради вдалося звільнити "Слугу народу" Петрова з поста спікера

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Депутати Закарпатської обласної ради задовільнили заяву спікера облради Олексія Петрова про дострокове складання повноважень голови Закарпатської обласної ради без припинення повноважень депутата облради

Про це повідомляє Закарпатська обласна рада на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

"Зачитуючи заяву, Олексій Петров прозвітував про результати роботи за період головування у раді та звернувся до депутатів із закликом до консолідації заради Закарпаття і закарпатців", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що депутати Закарпатської облради на сесії 28 жовтня проголосували за дострокове припинення повноважень свого голови Олексія Петрова, який представляє партію "Слуга народу".