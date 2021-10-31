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31 октября 2021, 09:44 705

На Харьковщине уже четвертые сутки продолжается пожар на АЗС

31 октября 2021, 09:44 705
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Фото: ГСЧС
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На автозаправочной станции в Харьковской области уже четвертые сутки продолжается горение остатков газового конденсата

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 7 час. 31 октября на территории АЗС "WOG" возле с. Рай-Оленевка Холодногорского района из-за запорной арматуры подземной емкости продолжается горение остатков газового конденсата, где 28 октября в результате разгерметизации подземной емкости с газом (18 м.куб.) произошел взрыв с последующим возгоранием и распространением пожара на 2 грузовых автомобиля", - сообщает ГСЧС

Отмечается, что для дежурства привлечены 5 человек и 1 единица техники ГСЧС. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, 28 октября на Харьковщине произошел масштабный пожар на автозаправке.

АЗС ГСЧС пожар газ бензин авто

 
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