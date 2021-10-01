В Мукачево горит бывший завод

Фото: ГСЧС

В городе Мукачево Закарпатской области на ул. Мира 1 октября вспыхнул масштабный пожар на территории бывшего завода

Как пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС в Закарпатской области, там горит заброшенное помещение.

К ликвидации возгорания привлечено 9 единиц техники и 39 спасателей из пожарно-спасательных частей Мукачево, пгт Среднее Ужгородского района и добровольной пожарной команды с. Дерцен.

По предварительным данным, пострадавших в пожаре нет. Продолжается ликвидация возгорания.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве произошел пожар в общежитии педагогического колледжа.