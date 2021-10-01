15:42  01 октября
Власти Владимира-Волынского согласовали переименование города
18:03  01 октября
В "Слуге народа" сказали, начали ли уже собирать подписи за отставку Разумкова
17:33  01 октября
На Донбассе оккупанты снова обстреляли бойцов ООС из запрещенного оружия: ранены двое наших воинов
UA | RU
UA | RU
01 октября 2021, 14:50 29

В Мукачево горит бывший завод

01 октября 2021, 14:50 29
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В городе Мукачево Закарпатской области на ул. Мира 1 октября вспыхнул масштабный пожар на территории бывшего завода

Как пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС в Закарпатской области, там горит заброшенное помещение.

К ликвидации возгорания привлечено 9 единиц техники и 39 спасателей из пожарно-спасательных частей Мукачево, пгт Среднее Ужгородского района и добровольной пожарной команды с. Дерцен.

По предварительным данным, пострадавших в пожаре нет. Продолжается ликвидация возгорания.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве произошел пожар в общежитии педагогического колледжа.

Украина Мукачево пожар Закарпатье спасатели

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Отставка мэра Буряка: что теперь ждет Запорожье
Не без неожиданностей, с потерями и очевидным фаворитом. Как прошел первый месяц избирательной кампании на 184-м округе
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua