В Мукачево горит бывший завод
В городе Мукачево Закарпатской области на ул. Мира 1 октября вспыхнул масштабный пожар на территории бывшего завода
Как пишет RegioNews со ссылкой на ГСЧС в Закарпатской области, там горит заброшенное помещение.
К ликвидации возгорания привлечено 9 единиц техники и 39 спасателей из пожарно-спасательных частей Мукачево, пгт Среднее Ужгородского района и добровольной пожарной команды с. Дерцен.
По предварительным данным, пострадавших в пожаре нет. Продолжается ликвидация возгорания.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве произошел пожар в общежитии педагогического колледжа.
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