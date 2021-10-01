У Мукачеві горить колишній завод
У місті Мукачеві Закарпатської області на вул. Миру 1 жовтня спалахнула масштабна пожежа на території колишнього заводу
Як пише RegioNews з посиланням на ДСНС у Закарпатській області, там горить покинуте приміщення.
До ліквідації займання залучено 9 одиниць техніки та 39 рятувальників з пожежно-рятувальних частин Мукачева, смт Середнє Ужгородського району та добровільної пожежної команди с. Дерцен.
За попередніми даними, постраждалих у пожежі немає. Триває ліквідація займання.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сталася пожежа у гуртожитку педагогічного коледжу.
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