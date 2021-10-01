У Мукачеві горить колишній завод

Фото: ДСНС

У місті Мукачеві Закарпатської області на вул. Миру 1 жовтня спалахнула масштабна пожежа на території колишнього заводу

Як пише RegioNews з посиланням на ДСНС у Закарпатській області, там горить покинуте приміщення.

До ліквідації займання залучено 9 одиниць техніки та 39 рятувальників з пожежно-рятувальних частин Мукачева, смт Середнє Ужгородського району та добровільної пожежної команди с. Дерцен.

За попередніми даними, постраждалих у пожежі немає. Триває ліквідація займання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві сталася пожежа у гуртожитку педагогічного коледжу.