Вылила антисептик в костер: на Закарпатье ученица получила ожоги лица из-за опасных игр

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В одном из сел Тячевского района Закарпатской области с ожогами лица госпитализировали 15-летнюю девушку

Как сообщили в Закарпатском территориальном центре экстренной медицинской помощи, ребенок пострадал из-за неосторожного обращения с огнем во время школьного перерыва, пишет RegioNews.

Инцидент произошел 29 сентября в 11:39. По данным медиков, шестеро подростков возле сельской школы во время перерыва развели костер и вылили туда антисептик.

"Спиртовой раствор вспыхнул и пламя перекинулось на волосы и одежду школьницы. К счастью, пламя мгновенно потушили и сразу же вызвали скорую", - сообщили медики.

Пострадавшую госпитализировали. У девушки диагностировали ожоги I и II степеней лица и грудной клетки. Состояние девушки удовлетворительное.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе ребенок упал на скульптуру и получил сильные ожоги.