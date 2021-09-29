Вилила антисептик у вогнище: На Закарпатті учениця отримала опіки обличчя через небезпечні ігри

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Як повідомили в Закарпатському територіальному центрі екстреної медичної допомоги, дитина постраждала через необережне поводження з вогнем під час шкільної перерви, пише RegioNews.

Інцидент стався 29 вересня об 11:39. За даними медиків, шестеро підлітків біля сільської школи під час перерви розвели вогнище та вилили туди антисептик.

"Спиртовий розчин спалахнув і полум’я перекинулось на волосся та одяг школярки. На щастя, полум’я миттєво загасили і одразу ж викликали швидку", - повідомили медики.

Потерпілу госпіталізували. У дівчини діагностували опіки I та II ступенів обличчя та грудної клітини. Стан дівчини задовільний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі дитина впала на скульптуру й отримала сильні опіки.