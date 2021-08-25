В Одессе ребенок упал на скульптуру и получил сильные ожоги

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В Одессе ребенок упал на скульптурную композицию и получил ожоги

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение мамы мальчика в Facebook.

Женщина рассказала, что ее сын с бабушкой отдыхали в Городском саду рядом с металлической скульптурной композицией "Одесское время".

"Мой ребенок вырвал руку из бабушкиной и оступился, упав на колени. В результате - ожоги на всех четырех конечностях второй степени. Пришлось вызывать "скорую", - написала женщина.

Она добавила, что врачи приехали быстро и оказали ребенку необходимую помощь. По ее словам, металлический памятник на солнце в жаркую погоду очень сильно нагрелся.

Напомним, на Запорожье новорожденный ребенок получил ожоги из-за халатности медперсонала.