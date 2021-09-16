На Житомирщине разоблачили растрату почти миллиона госсредств во время ремонта дорог
Правоохранители объявили о подозрении в завладении бюджетными средствами директору подрядного предприятия, проводившего ремонт дорог в нескольких селах Житомирского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Житомирской области.
Проведенные экспертами строительно-технические экспертизы показали значительное завышение объемов фактически выполненных работ и расходов на них.
Установлено, что обществу из-за завышенной стоимости выполненных работ безосновательно было перечислено более 950 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
Следователи сообщили 62-летнему директору о том, что он подозревается в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.
Ранее сообщалось, что на Херсонщине бывшему председателю поселкового совета, а ныне депутату одного из местных советов, объявлено подозрение в незаконном завладении более миллиона бюджетных средств, которые были назначены на капитальный ремонт дорог.