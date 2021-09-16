На Житомирщине разоблачили растрату почти миллиона госсредств во время ремонта дорог

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Правоохранители объявили о подозрении в завладении бюджетными средствами директору подрядного предприятия, проводившего ремонт дорог в нескольких селах Житомирского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Житомирской области.

Проведенные экспертами строительно-технические экспертизы показали значительное завышение объемов фактически выполненных работ и расходов на них.

Установлено, что обществу из-за завышенной стоимости выполненных работ безосновательно было перечислено более 950 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Следователи сообщили 62-летнему директору о том, что он подозревается в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине бывшему председателю поселкового совета, а ныне депутату одного из местных советов, объявлено подозрение в незаконном завладении более миллиона бюджетных средств, которые были назначены на капитальный ремонт дорог.