На Закарпатье прошли антитеррористические учения
Служба безопасности Украины в Закарпатской области провела тактико-специальные учения на базе аэропорта "Ужгород"
Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на пресс-службу СБУ.
Сообщается, что, по легенде, "террористы" захватили вертолет в аэропорту, забаррикадировалась в нем и захватили заложников.
"Террористы" требовали бронированный "инкассаторский автомобиль с миллионом долларов США наличными и шесть бронежилетов. Также они настаивали на официальном заявлении главы Закарпатской ОГА о признании операции Объединенных сил "гражданской войной", - говорится в сообщении.
Правоохранители провели спецоперацию, в ходе которой обезвредили "террористов" и освободили "заложников".
Напомним, недавно СБУ ликвидировала мощный канал контрабанды наркотиков в ОРДО.
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