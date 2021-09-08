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08 сентября 2021, 16:59 65

На Закарпатье прошли антитеррористические учения

08 сентября 2021, 16:59 65
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Фото: Сайт СБУ
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Служба безопасности Украины в Закарпатской области провела тактико-специальные учения на базе аэропорта "Ужгород"

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что, по легенде, "террористы" захватили вертолет в аэропорту, забаррикадировалась в нем и захватили заложников.

"Террористы" требовали бронированный "инкассаторский автомобиль с миллионом долларов США наличными и шесть бронежилетов. Также они настаивали на официальном заявлении главы Закарпатской ОГА о признании операции Объединенных сил "гражданской войной", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели спецоперацию, в ходе которой обезвредили "террористов" и освободили "заложников".

Напомним, недавно СБУ ликвидировала мощный канал контрабанды наркотиков в ОРДО.

Закарпатье СБУ учения аэропорт антитеррористические учения

 
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