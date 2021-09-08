На Закарпатті пройшли антитерористичні навчання

Фото: Сайт СБУ

Служба безпеки України у Закарпатській області провела тактико-спеціальні навчання на базі аеропорту "Ужгород"

Про це пише RegioNews, посилаючись на пресслужбу СБУ.

Повідомляється, що, за легендою, "терористи" захопили гелікоптер в аеропорту, забарикадувалася в ньому і захопили заручників.

"Терористи" вимагали броньований "інкасаторський" автомобіль з мільйоном доларів США готівкою та шість бронежилетів. Також вони наполягали на офіційній заяві очільника Закарпатської ОДА про визнання операції Об’єднаних сил "громадянською війною", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели спецоперацію, в ході якої знешкодили "терористів" та звільнили "заручників".

Нагадаємо, нещодавно СБУ ліквідувала потужний канал контрабанди наркотиків до ОРДО.