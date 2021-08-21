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21 августа 2021, 17:25 120

На Закарпатье задержали группу нелегальных мигрантов

21 августа 2021, 17:25 120
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Фото: ГПСУ
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На Закарпатье 20 августа пограничники из отдела "Новоселица" задержали группу мигрантов, пытавшихся попасть в Словакию в обход пунктов пропуска

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу пограничного ведомства Украины.

Группу мигрантов задержали в 300 метрах от госграницы, рядом с н.п. Гут Ужгородского района. Они пытались скрыться от пограничников, разделившись на небольшие группы в лесу.

Документов с собой у них не было. Участники этой группы назвались гражданами Индии, Пакистана и Шри-Ланки. Пограничники начали поиск причастных к попытке переправить мигрантов через границу.

Всех правонарушителей доставили в пограничное подразделение. После установления личности и обстоятельств дела они будут привлечены к ответственности по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Напомним, что в апреле также на Закарпатье задерживали нелегальных мигрантов из Индии.

Закарпатье пограничники Украина нелегалы граница

 
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