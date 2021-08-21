На Закарпатті затримали групу нелегальних мігрантів

Фото: ДПСУ

На Закарпатті 20 серпня прикордонники з відділу "Новоселиця" затримали групу мігрантів, які намагалися потрапити до Словаччини в обхід пунктів пропуску

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу прикордонного відомства України.

Групу мігрантів затримали в 300 метрах від держкордону, поруч з н.п. Гут Ужгородського району. Вони намагалися сховатися від прикордонників, розділившись на невеликі групи в лісі.

Документів з собою у них не було. Учасники цієї групи назвалися громадянами Індії, Пакистану та Шрі-Ланки. Прикордонники почали пошук причетних до спроби переправити мігрантів через кордон.

Усіх правопорушників доставили до прикордонного підрозділу. Після встановлення особи та обставин справи вони будуть притягнуті до відповідальності за ч.2 ст. 204-1 КУпАП "незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону України".

Нагадаємо, що у квітні також на Закарпатті затримували нелегальних мігрантів з Індії.