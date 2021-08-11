В Николаеве неизвестные бросили гранату во двор дома

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Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Николаевской области.

Сегодня, 11 августа, ночью в отделение полиции обратилась 49-летняя женщина, которая сообщила, что на ее дворе раздался взрыв", - говорится в сообщении.

В результате взрыва был поврежден фасад летней кухни и оконное стекло здания. Сама домовладелица и жители дома не пострадали.

С места происшествия сотрудники взрывотехнической службы и следователи изъяли обломки, предварительно от РГД-5, которые направлены на экспертизу.

По указанному факту следователи начали уголовное производство. Устанавливаются все обстоятельства преступления и лица, причастные к его совершению, а также свидетели происшествия.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге трое полицейских получили телесные повреждения из-за взрыва гранаты на территории комбината. По факту взрыва открыли два уголовных производства.