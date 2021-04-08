В Ужгороде предприниматели митингуют возле горсовета
С 8 марта на Закарпатье начали действовать ограничения "красной" зоны
С 8 марта на Закарпатье начали действовать ограничения "красной" зоны
В Ужгороде под стенами городского совета собралось около 200 предпринимателей, они протестуют против избирательного карантина и требуют от власти немедленно созвать комиссию, чтобы позволить людям возобновить работу.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".
Предприниматели собрались на акцию протеста перед Ужгородским горсоветом. Они составили список требований и предложений по работе предприятий в условиях "красной" зоны.
Участники акции отмечают, что обещанной поддержки от государства в сумме 8000 тысяч пока не получили.
За общественным порядком следят правоохранители.
Напомним, на Закарпатье "красную" зону могут отменить в ближайшее время - ОГА.
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