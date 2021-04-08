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08 квітня 2021, 13:02 257

В Ужгороді підприємці мітингують біля міськради

08 квітня 2021, 13:02 257
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З 8 березня на Закарпатті почали діяти обмеження "червоної" зони
Фото: suspilne.media
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В Ужгороді під стінами міської ради зібралось близько 200 підприємців, вони протестують проти виборчого карантину та вимагають від влади негайно скликати комісію, аби дозволити людям відновити роботу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Підприємці зібралися на акцію протесту перед Ужгородською міськрадою. Вони склали список вимог та пропозицій щодо роботи підприємств в умовах "червоної" зони.

Учасники акції зазначають, що обіцяної підтримки від держави у сумі 8000 тисяч поки не отримали.

За громадським порядком стежать правоохоронці.

Нагадаємо, на Закарпатті "червону" зону можуть скасувати найближчим часом - ОДА.

карантин протести робота червона зона Обмеження

 
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