В Ужгороді підприємці мітингують біля міськради

З 8 березня на Закарпатті почали діяти обмеження "червоної" зони

З 8 березня на Закарпатті почали діяти обмеження "червоної" зони

Фото: suspilne.media

В Ужгороді під стінами міської ради зібралось близько 200 підприємців, вони протестують проти виборчого карантину та вимагають від влади негайно скликати комісію, аби дозволити людям відновити роботу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Підприємці зібралися на акцію протесту перед Ужгородською міськрадою. Вони склали список вимог та пропозицій щодо роботи підприємств в умовах "червоної" зони.

Учасники акції зазначають, що обіцяної підтримки від держави у сумі 8000 тисяч поки не отримали.

За громадським порядком стежать правоохоронці.

Нагадаємо, на Закарпатті "червону" зону можуть скасувати найближчим часом - ОДА.