В Ужгороді підприємці мітингують біля міськради
З 8 березня на Закарпатті почали діяти обмеження "червоної" зони
З 8 березня на Закарпатті почали діяти обмеження "червоної" зони
В Ужгороді під стінами міської ради зібралось близько 200 підприємців, вони протестують проти виборчого карантину та вимагають від влади негайно скликати комісію, аби дозволити людям відновити роботу.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".
Підприємці зібралися на акцію протесту перед Ужгородською міськрадою. Вони склали список вимог та пропозицій щодо роботи підприємств в умовах "червоної" зони.
Учасники акції зазначають, що обіцяної підтримки від держави у сумі 8000 тисяч поки не отримали.
За громадським порядком стежать правоохоронці.
Нагадаємо, на Закарпатті "червону" зону можуть скасувати найближчим часом - ОДА.
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