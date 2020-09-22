Пытались пересечь границу в багажнике: на Закарпатье задержали нелегалов

В салоне и багажном отделении авто находилось восемь человек, среди которых и четырехлетний ребенок

В салоне и багажном отделении авто находилось восемь человек, среди которых и четырехлетний ребенок

Фото: Нацполиция

Вблизи села Ивановцы Мукачевского района полицейские обнаружили в транспортном средстве жителя Ужгородского района нелегальных мигрантов, среди которых было 5 мужчин, 2 женщины и четырехлетний ребенок.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции. За денежное вознаграждение, 44-летний водитель должен был транспортировать нелегалов до областного центра Закарпатья. По данному факту следователи начали уголовное производство. В отношении водителя автомобиля пока решают вопрос о задержании его в порядке статьи 208 УПК Украины и помещения мужчины в изолятор временного содержания. Продолжается досудебное следствие. Ранее сообщалось, что в Авдеевке правоохранители задержали мужчину, который пытался отправить службой экспресс-доставки две гранаты и 800 граммов взрывчатки.

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