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20 сентября 2026, 10:26

Массированная атака дронов на Москву: пылает НПЗ в Капотне, отменены сотни рейсов

20 сентября 2026, 10:26
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Фото: Astra/телеграмм
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В ночь на 20 сентября Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников. Последствия ударов были зафиксированы в нескольких округах

Об этом пишет российская служба BBC , передает RegioNews .

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о самой массированной, по его словам, атаке беспилотников на российскую столицу. Он утверждает, что с 19 сентября на подступах к Москве якобы сбили более 1600 дронов, 450 из них — при подлете к городу.

По словам Собянина, несколько беспилотников достигли территории Московского нефтеперерабатывающего завода. Погибших, по его утверждению, нет.

В то же время OSINT-аналитики Astra сообщили , что Московский НПЗ АО "Газпромнефть-МНПЗ" в результате атаки загорелся. Предприятие находится в районе Капотня и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

Мощность предприятия составляет около 11 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивает значительную часть топливного рынка Москвы и потребностей Московского региона в бензине и авиационном топливе.

По данным Astra, под ударом оказался также складской комплекс ООО "Современные складские технологии" в селе Софьино Московской области. Комплекс состоит из шести корпусов общей площадью около 290 тысяч квадратных метров. В 500 метрах от объекта расположен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь".

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил атаку на регион. По его словам, самые серьезные последствия зафиксировали в Раменском округе, где находится Софьино.

Дроновая атака также повлияла на работу гражданской авиации. Российская авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о корректировке расписания из-за временных ограничений на вылет и прибытие самолетов в аэропортах московского авиационного узла.

20 сентября часть рейсов перенесли или отменили, а отдельные самолеты, направлявшиеся в Шереметьево, направились на запасные аэродромы.

По данным российских Telegram-каналов, после атаки в Шереметьево отменили или перенесли более 150 рейсов. Эти данные пока не подтверждены независимо.

Напомним, что в ночь на 28 июля Московский регион подвергся масштабной атаке беспилотников. Российские власти заявили, что дроны якобы направлялись на Москву, а на территории Подмосковья в результате атаки возник пожар на одном из заводов.

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