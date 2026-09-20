Масована атака дронів на Москву: палає НПЗ у Капотні, скасовано сотні рейсів

Фото: Astra/телеграм

У ніч проти 20 вересня Москва та Московська область зазнала масованої атаки безпілотників. Наслідки ударів зафіксували в кількох округах

Про це пише російська служба ВВС, передає RegioNews .

Мер Москви Сергій Собянін заявив про наймасованішу, за його словами, атаку безпілотників на російську столицю. Він стверджує, що з 19 вересня на підступах до Москви нібито збили понад 1600 дронів, 450 із них — на підльоті до міста.

За словами Собяніна, кілька безпілотників досягли території Московського нафтопереробного заводу. Загиблих, за його твердженням, немає.

Водночас OSINT-аналітики Astra повідомили, що Московський НПЗ АТ "Газпромнефть-МНПЗ" унаслідок атаки загорівся. Підприємство розташоване в районі Капотня та є одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії.

Потужність підприємства становить близько 11 мільйонів тонн нафти на рік. Завод забезпечує значну частину паливного ринку Москви та потреб Московського регіону в бензині й авіаційному паливі.

За даними Astra, під ударом також опинився складський комплекс ТОВ "Сучасні складські технології" у селі Соф’їно Московської області. Комплекс складається із шести корпусів загальною площею близько 290 тисяч квадратних метрів. За 500 метрів від об'єкта розташований зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир".

Губернатор Московської області Андрій Воробйов підтвердив атаку на регіон. За його словами, найсерйозніші наслідки зафіксували у Раменському окрузі, де розташоване Соф’їно.

Дронова атака також вплинула на роботу цивільної авіації. Російська авіакомпанія "Аерофлот" повідомила про коригування розкладу через тимчасові обмеження на виліт і прибуття літаків в аеропортах московського авіаційного вузла.

20 вересня частину рейсів перенесли або скасували, а окремі літаки, які прямували до Шереметьєво, спрямували на запасні аеродроми.

За даними російських Telegram-каналів, після атаки у Шереметьєво скасували або перенесли понад 150 рейсів. Ці дані наразі не підтверджені незалежно.

Нагадаємо,що у ніч на 28 липня Московський регіон зазнав масштабної атаки безпілотників. Російська влада заявила, що дрони нібито прямували на Москву, а на території Підмосков'я внаслідок атаки виникла пожежа на одному із заводів.