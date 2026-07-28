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28 июля 2026, 07:39

Массированная атака беспилотников на Подмосковье: вспыхнул пожар на заводе

28 июля 2026, 07:39
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Фото: Exilenova+
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В ночь на 28 июля Московский регион подвергся масштабной атаке беспилотников. Российские власти заявили, что дроны якобы направлялись на Москву, а на территории Подмосковья в результате атаки возник пожар на одном из заводов

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает RegioNews.

По его словам, сначала речь шла о 12 дронах, впоследствии он заявил еще о 21, а после пяти часов утра – еще о 40.

В общм силы ПВО якобы сбили 81 беспилотник. Позже Собянин заявил, что с вечера 27 июля до 6:30 утра 28 июля Московский регион атаковали 390 дронов.

На фоне атаки "Росавиация" временно ввела ограничения на работу московских аэропортов "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский". В 6:10 ведомство сообщило о возобновлении их работы.

В Telegram-каналах распространялись фото и видео пролета беспилотников и задымление в Московской области.

По сообщениям соцсетей, под ударом мог оказаться Чеховский регенераторный завод, занимающийся утилизацией шин и производством резиновой крошки, а также склады компании Wildberries в селе Коледино.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил пожар на территории Чеовского регенераторного завода. Также он сообщил о десятках сбитых дронов над Домодедово, Подольском, Раменским и Коломной.

Напомним, военные Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли успешные удары по производственным мощностям нефтеперерабатывающих предприятий группы "Башнефть" в российском городе Уфа. Эти цели находятся в 1500 километрах от государственной границы Украины.

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