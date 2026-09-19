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19 сентября 2026, 18:46

"Будет больше": Зеленский анонсировал расширение дальнобойных возможностей Украины

19 сентября 2026, 18:46
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Фото: соцсети
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Владимир Зеленский после докладов министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого заявил о подготовке расширения дальнобойных возможностей Украины

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает RegioNews.

"Погодил и новые дальнобойные операции в ответ на российские удары. Готовим расширение наших дальнобойных возможностей", – отметил Зеленский.

Также президент заявил о подготовке решений по обновлению управленческих подходов и системе реагирования на вызовы в командовании Медицинских сил ВСУ после смены руководства.

По словам Зеленского, важно максимально масштабировать успешные практики, применяемые в боевых бригадах и эффективных патронатных службах. Он назвал распространение успешного опыта сил обороны приоритетом для командующих всех уровней.

В ходе встречи также обсудили обновление нормативной базы и подходов к привлечению иностранных добровольцев в службу в Силах обороны Украины.

Напомним, президент США Дональд Трамп 18 сентября подписал законопроект HR 5334 – "Закон Линдси Грэма о введении санкций против России и Ирана в 2026 году". Он предусматривает жесткие ограничения против российских чиновников, банков, олигархов и участников так называемого теневого флота.

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