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Владимир Зеленский после докладов министра обороны Евгения Хмары и главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого заявил о подготовке расширения дальнобойных возможностей Украины

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает RegioNews.

"Погодил и новые дальнобойные операции в ответ на российские удары. Готовим расширение наших дальнобойных возможностей", – отметил Зеленский.

Также президент заявил о подготовке решений по обновлению управленческих подходов и системе реагирования на вызовы в командовании Медицинских сил ВСУ после смены руководства.

По словам Зеленского, важно максимально масштабировать успешные практики, применяемые в боевых бригадах и эффективных патронатных службах. Он назвал распространение успешного опыта сил обороны приоритетом для командующих всех уровней.

В ходе встречи также обсудили обновление нормативной базы и подходов к привлечению иностранных добровольцев в службу в Силах обороны Украины.

Напомним, президент США Дональд Трамп 18 сентября подписал законопроект HR 5334 – "Закон Линдси Грэма о введении санкций против России и Ирана в 2026 году". Он предусматривает жесткие ограничения против российских чиновников, банков, олигархов и участников так называемого теневого флота.