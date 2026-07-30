Туск: все указывает на падение российской ракеты Х-101 в Польше

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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что предварительные данные указывают на падение российской крылатой ракеты Х-101 в Люблинском воеводстве

Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на заявление политика во время совещания по поводу инцидента, передает RegioNews.

"Мы были готовы сбить ракету, если бы она продлила свой полет. Все указывает на то, что это была российская крылатая ракета Х-101", – сказал Туск.

В то же время он отметил, что сейчас идет экспертиза для окончательного установления обстоятельств происшествия.

По словам польского премьера, ракета упала в поселке Тарнова-Колония во время очередной атаки по Украине. Информации о пострадавших или повреждении пока нет.

Туск также отметил, что польские военные и пилоты оперативно отреагировали на инцидент. Он добавил, что обсудил ситуацию с министром обороны Владиславом Косиняком-Камишем и президентом Польши Каролем Навроцким.

Как известно, командование Вооруженных сил Польши сообщило 30 июля утром, что ночью, на фоне российской воздушной атаки на Украину, неидентифицированный объект залетел в воздушное пространство страны и впоследствии скрылся с радаров.

Местные жители Люблинского воеводства сообщали о взрывах и кратере в поле, а в самом воеводстве, на востоке Польши, звучали сигналы воздушной тревоги.

Напомним, в эту ночь Россия запустила по Украине 74 ракеты и 284 БпЛА. Зафиксировано попадание на 20 локациях. Обломки сбитых целей рухнули еще на 13 локациях.