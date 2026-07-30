Фото: ГСЧС

Во время очередной комбинированной ракетно-дроновой атаки российские войска нанесли удар по Коростенскому району Житомирской области

Об этом сообщает глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

Вражеские средства поражения попали в одно из местных аграрных предприятий.

В результате взрывной волны получили повреждения жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.

Из-за вражеских обстрелов пострадали шестеро, из которых трое – дети. Всех госпитализировали в больницы, где им оказывают необходимую помощь.

На месте работают спасатели, правоохранители, медики и местные власти. Саперы ГСЧС обследуют территорию на наличие взрывоопасных предметов, продолжается ликвидация последствий атаки и фиксация нанесенных разрушений.

Напомним, во Львове спасатели вместе с неравнодушными жителями города деблокировали из-под завалов пятиэтажного дома девять человек, оказавшихся под обломками в результате российского ракетного удара.