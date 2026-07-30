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30 липня 2026, 12:46

Туск: усе вказує на падіння російської ракети Х-101 у Польщі

30 липня 2026, 12:46
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Фото: ONET
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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що попередні дані вказують на падіння російської крилатої ракети Х-101 у Люблінському воєводстві

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на заяву політика під час наради щодо інциденту, передає RegioNews.

"Ми були готові збити ракету, якби вона продовжила свій політ. Усе вказує на те, що це була російська крилата ракета Х-101", – сказав Туск.

Водночас він зазначив, що наразі триває експертиза для остаточного встановлення обставин події.

За словами польського прем’єра, ракета впала у селищі Тарнова-Колонія під час чергової російської атаки по Україні. Інформації про постраждалих чи пошкодження наразі немає.

Туск також наголосив, що польські військові та пілоти оперативно відреагували на інцидент. Він додав, що обговорив ситуацію з міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем та президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Як відомо, командування Збройних сил Польщі повідомило 30 липня вранці, що уночі, на тлі російської повітряної атаки на Україну, неідентифікований об’єкт залетів у повітряний простір країни та згодом зник із радарів.

Місцеві мешканці Люблінського воєводства повідомляли про вибухи і кратер у полі, а в самому воєводстві, на сході Польщі, лунали сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, цієї ночі Росія запустила по Україні 74 ракети та 284 БпЛА. Зафіксовано влучання на 20 локаціях. Уламки збитих цілей впали ще на 13 локаціях.

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