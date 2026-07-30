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30 июля 2026, 11:55

В Кривом Роге 31 июля – День траура по жертвам ракетного удара по Радушному

30 июля 2026, 11:55
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Кривом Роге 31 июля объявлен Днем траура по погибшим в результате российского ракетного удара по поселку Радушное Криворожского района Днепропетровской области

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

По его словам, в День траура на всей территории Кривого Рога опустят Государственные флаги на зданиях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

Также в городе отменены все развлекательные и концертные мероприятия, а местным медиа рекомендовано ограничить трансляцию развлекательного контента.

Как известно, трагедия произошла ночью 30 июля. Российская ракета попала в частный дом, где проживала многодетная семья. В результате удара здание было полностью разрушено. По последним данным, погибли по меньшей мере шесть человек, среди которых трое детей.

Правоохранители отмечают, что количество жертв может возрасти, ведь продолжаются поисковые работы.

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Днепропетровская область Кривой Рог ракетный удар День траура частный дом
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