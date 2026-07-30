Кабмин предлагает отменить льготы на посылки до 150 евро: что изменится для покупателей

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Кабинет Министров одобрил и направил в Верховную Раду законопроект, предусматривающий отмену освобождения от уплаты НДС на импортные товары стоимостью до 150 евро, приобретенные через иностранные маркетплейсы

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает RegioNews.

Сейчас международные почтовые отправления с товарами стоимостью до 150 евро не облагаются налогом на добавленную стоимость. Правительство предлагает отменить эту льготу и привести украинское законодательство в соответствие с нормами Европейского Союза.

В то же время, изменения не будут касаться частных подарков стоимостью до 45 евро, которые физические лица безвозмездно присылают друг другу. Такие отправления и дальше не будут облагаться НДС.

По оценкам Кабмина, отмена льготы позволит ежегодно дополнительно привлекать в государственный бюджет более 10 млрд. гривен.

В случае принятия законопроекта Верховной Радой новые правила вступят в силу не раньше 2027 года. Для маркетплейсов, операторов доставки и других участников рынка предусматривают переходный период, чтобы они могли подготовиться к изменениям.

Напомним, в начале июня Верховная Рада приняла закон, вводящий налогообложение доходов пользователей цифровых платформ, в частности OLX и Temu. Он предусматривает внедрение европейской модели налогообложения, согласно которой онлайн-платформы, включая маркетплейсы, сервисы аренды и фриланса, будут автоматически передавать налоговым органам информацию о доходах пользователей.