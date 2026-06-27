Українські ракети Фламінго "прилетіли" по Волгограду

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Місцеві канали росіян зранку 27 червня повідомляють про вибухи у Волгограді. Місцевий губернатор підтвердив "прильоти"

Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає RegioNews.

Волгоградський губернатор Андрій Бочаров заявив, що пошкоджено виробничі об'єкти одного з підприємств Волгограда.

При цьому за даними українських журналістів, уразили оборонне підприємство АТ "ФНВЦ "Титан-Барикади"". Це один із ключових заводів російського ВПК у Волгограді. Там виробляють пускові установки, артилерійські системи та компоненти для ракетних комплексів, зокрема "Іскандер-М", "Ярс" і "Тополь-М".

Поперендьо, підприємство атакували ракетами Фламінго. Офіційних заяв української сторони ще не було.

Нагадаємо, військові Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали успішних ударів по виробничих потужностях нафтопереробних підприємств групи "Башнафта" в російському місті Уфа. Ці цілі знаходяться на відстані 1500 кілометрів від державного кордону України.