В РФ разбился бомбардировщик за 100 миллионов долларов
В Иркутской области РФ разбился самолет. Известно, что это был стратегический бомбардировщик Ту-22М3
Об этом сообщает "Украинская правда", передает RegioNews.
Падение бомбардировщика подтвердили в Минобороны РФ. Там заявили, что самолет упал, заходя на посадку "в ходе учебно-тренировочного полета в Иркутской области". Предварительно экипаж катапультировался.
"Самолет выполнял полет без боекомплекта", - говорят россияне.
Следует отметить, что цена такого самолета составляет около 100 миллионов долларов.
Напомним, ранее россияне сообщали об авиакатастрофе в Иркутской области. Известно, что разбился российский пилот.
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