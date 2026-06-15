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15 июня 2026, 19:15

В РФ разбился бомбардировщик за 100 миллионов долларов

15 июня 2026, 19:15
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Фото из открытых источников
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В Иркутской области РФ разбился самолет. Известно, что это был стратегический бомбардировщик Ту-22М3

Об этом сообщает "Украинская правда", передает RegioNews.

Падение бомбардировщика подтвердили в Минобороны РФ. Там заявили, что самолет упал, заходя на посадку "в ходе учебно-тренировочного полета в Иркутской области". Предварительно экипаж катапультировался.

"Самолет выполнял полет без боекомплекта", - говорят россияне.

Следует отметить, что цена такого самолета составляет около 100 миллионов долларов.

Напомним, ранее россияне сообщали об авиакатастрофе в Иркутской области. Известно, что разбился российский пилот.

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